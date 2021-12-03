Левандовски планирует перейти в «Реал»

Дата публикации: 03-12-2021

Карьера Левандовски может продолжиться в испанской Ла Лиге.



Польскому футболисту интересен вариант с переходом в «Реал». Форвард уже попросил агента проработать вопрос относительно возможного сотрудничества с испанской командой в ближайшем будущем. О реакции «сливочных» пока не сообщается. Насколько мадридцев заинтересует Левандовски при наличии Карима Бензема, остается только гадать.



В настоящий момент поляк по праву считается одним из лучших нападающих в мире. За «Баварию» 33-летний центрфорвард выступает с 2014 года. В нынешнем сезоне на его счету 25 забитых мячей и 2 ассиста в 20 встречах.



Соглашение Левандовски с мюнхенцами рассчитано до лета 2023 года.



Источник – «AS».