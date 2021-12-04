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«Локомотив» сообщил о сроках восстановления Гильерме после операции

Дата публикации: 04-12-2021

В пресс-службе «Локомотива» раскрыли информацию о состоянии Маринато Гильерме.

Операция голкипера «железнодорожников» прошла успешно в клинике, расположенной в Финляндии. На его восстановление уйдет примерно 3-4 месяца. Процесс реабилитации начнется в ближайшее время, после того, как футболист вернется в Москву.

Неудачной для Гильерме стала игра против «Ахмата» в 15-ом туре РПЛ, в ходе которой он получил повреждение. Позднее у него обнаружили травму сухожильно-связочного аппарата стопы.

Гильерме является основным вратарем «Локомотива». В нынешнем сезоне на его счету 18 поединков в составе «железнодорожников», в 3 из которых ему удалось не пропустить. Контракт Маринато с москвичами истекает ближайшим летом.

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