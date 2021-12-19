Свернуть список

«Ньюкасл» определился с трансферными целями на январь

Дата публикации: 19-12-2021

СМИ узнали о ближайших трансферных планах «Ньюкасла». Как утверждает «The Times», этой зимой английский клуб намерен сосредоточиться на усилении обороны.

В сфере интересов «сорок» находятся сразу два центральных защитника – Тосин Адарабиойо из «Фулхэма», а также Бубакар Камара, представляющий «Марсель». Ориентировочная стоимость первого составляет порядка 15 000 000 евро, второй оценивается в 25 млн евро.

В нынешнем сезоне оба игрока провели по 19 поединков, записав на свой счет по 1 голу.

После 17 туров АПЛ «Ньюкасл Юнайтед», который в начале ноября возглавил Эдди Хау, занимает предпоследнее, 19 место в турнирной таблице (10 очков).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close