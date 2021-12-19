«Ньюкасл» определился с трансферными целями на январь

Дата публикации: 19-12-2021

СМИ узнали о ближайших трансферных планах «Ньюкасла». Как утверждает «The Times», этой зимой английский клуб намерен сосредоточиться на усилении обороны.



В сфере интересов «сорок» находятся сразу два центральных защитника – Тосин Адарабиойо из «Фулхэма», а также Бубакар Камара, представляющий «Марсель». Ориентировочная стоимость первого составляет порядка 15 000 000 евро, второй оценивается в 25 млн евро.



В нынешнем сезоне оба игрока провели по 19 поединков, записав на свой счет по 1 голу.



После 17 туров АПЛ «Ньюкасл Юнайтед», который в начале ноября возглавил Эдди Хау, занимает предпоследнее, 19 место в турнирной таблице (10 очков).