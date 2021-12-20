Источник: «Аталанта» готова продать Миранчука за € 16 млн

Дата публикации: 20-12-2021

Хавбек сборной России и «Аталанты» Алексей Миранчук может сменить клуб внутри Серии А.



«Il Secolo XIX» утверждает, что усилиться 26-летнийм футболистом желает «Дженоа», которую не так давно возглавил украинский тренер Андрей Шевченко. Однако помешать осуществлению сделки могут слишком высокие финансовые запросы «чёрно-синих». За своего подопечного они хотят выручить 16 миллионов евро.



В качестве альтернативы Миранчуку в «Дженоа» рассматривают Самуэля Кастильехо из «Милана». Ориентировочная цена испанского вингера, по версии «Transfermarkt», составляет € 5,5 млн.



Напомним, в сентябре 2020-го Алексей Миранчук перебрался из «Локомотива» в «Аталанту» за 14 500 000 евро. Однако пробиться в основной состав бергамасков у него до сих пор не получилось.



В 11 матчах этого сезона он провел на поле лишь 332 минуты, отметившись 1 голом и 1 ассистом.