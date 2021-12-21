«Барселона» согласовала контракт с Кавани на 1,5 года

Дата публикации: 21-12-2021

По информации Sport.es, Эдинсон Кавани в скором времени сменит «Ман Юнайтед» на «Барселону». Каталонцы договорились с форвардом о контракте сроком на 1,5 года.



Поставить подпись под соглашением с «сине-гранатовыми» уругваец должен в начале января. В настоящий момент нападающий работает над расторжением контракта с «манкунианцами».



В «Барселоне» изучали и другие варианты, но в итоге выбрали 34-летнего уругвайца. Среди причин этого значатся личная заинтересованность Кавани в переходе в испанскую команду и его согласие на сокращение зарплаты в первые 6 месяцев в клубе. Благодаря этому каталонцам удастся соблюсти ограничения по лимиту зарплат, действующие в Ла Лиге.



В сезоне 21/22 на счету Кавани 8 встреч за «МЮ» (1 гол).