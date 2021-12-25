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«Рома» хочет взять в аренду Мэйтленд-Найлза

Дата публикации: 25-12-2021

Карьера Эйнсли Мэйтленд-Найлза может продолжиться в Серии А. В услугах хавбека «Арсенала» заинтересована «Рома». На его трансфере настаивает Жозе Моуриньо.

Источник пишет, что спортивный директор римской команды Пинто уже контактировал с «аристократами» на предмет возможного перехода правого полузащитника. Речь идет об арендном соглашении с возможностью выкупа.

Для Мэйтленд-Найлза переход представляется отличным шансом получать больше игрового времени, которого ему не хватает в «Арсенале». 24-летний англичанин готов переехать в Рим.

«Рома» предложит игроку 4-летнее соглашение, которое начнет действовать после завершения аренды. Сумма компенсации за него еще не обсуждалась с «пушкарями». Transfermarkt.de оценивает Эйнсли в 12 млн евро.

Источник – «ESPN».

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