«Рома» хочет взять в аренду Мэйтленд-Найлза

Дата публикации: 25-12-2021

Карьера Эйнсли Мэйтленд-Найлза может продолжиться в Серии А. В услугах хавбека «Арсенала» заинтересована «Рома». На его трансфере настаивает Жозе Моуриньо.



Источник пишет, что спортивный директор римской команды Пинто уже контактировал с «аристократами» на предмет возможного перехода правого полузащитника. Речь идет об арендном соглашении с возможностью выкупа.



Для Мэйтленд-Найлза переход представляется отличным шансом получать больше игрового времени, которого ему не хватает в «Арсенале». 24-летний англичанин готов переехать в Рим.



«Рома» предложит игроку 4-летнее соглашение, которое начнет действовать после завершения аренды. Сумма компенсации за него еще не обсуждалась с «пушкарями». Transfermarkt.de оценивает Эйнсли в 12 млн евро.



Источник – «ESPN».