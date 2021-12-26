«Ньюкасл» заинтересован в украинском голкипере мадридского «Реала»

Дата публикации: 26-12-2021

Андрей Лунин может пополнить состав «Ньюкасла».



По данным «El Nacional», «сороки» готовы предложить за голкипера солидную компенсацию, а также увеличить его зарплату.



Сравнительно недавно украинца считали одним из самых перспективных вратарей мира, но после перехода в «Реал» он остался без игровой практики. В Мадриде Лунин проиграл конкуренцию Куртуа и прочно осел на скамейке запасных. Руководство «сливочных» готово расстаться с ним при наличии хорошего предложения.



Лунин также хочет завершить сотрудничество с мадридцами. При этом вратарь намерен получить от новой команды гарантии того, что он будет регулярно выходить на поле.



В текущем сезоне 22-летний украинец не имеет официальных игр за «Реал».