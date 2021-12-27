«Барса», «ПСЖ» и «Тоттенхэм» хотят купить де Лигта. Отступные игрока летом – 120 млн евро

Дата публикации: 27-12-2021

Маттейс де Лигт может покинуть «Ювентус». По данным «Calciomercato», в услугах защитника заинтересованы несколько европейских грандов, среди которых «Тоттенхэм», «ПСЖ» и «Барселона».



В «Ювентусе» не рассматривают вариант с продажей голландца. В туринской команде де Лигт имеет самую высокую зарплату и считается неприкасаемым игроком. По действующему контракту он ежегодно получает 8 млн евро оклада и 4 миллиона в формате бонусов. Со следующего лета отступные за него составят 120 000 000 евро.



Состав «бьянконери» голландец пополнил в июле 2019 года. В сезоне 2021/2022 он выходил на поле в футболке туринцев в 20 играх и отметился 1 забитым мячом.



Стоимость де Лигта составляет 70 млн евро (по версии Transfermarkt.de).