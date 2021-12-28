Хави хочет усилить фланги защиты в «Барселоне»

Дата публикации: 28-12-2021

Хави, возглавляющий «Барселону», уже определился с целями на ближайшее трансферное окно. Специалисту нужны игроки в оборонительную линию. На правый фланг защиты рассматривается кандидатура Нуссайра Мазрауи («Аякс»), на левый фланг – Хосе Луиса Гайя (Валенсия»).



Руководство каталонцев не устраивает игра Серджино Деста, выступающего на позиции правого защитника. Также у клуба нет уверенности в надежности левого фланга, где играет Жорди Альба. В случае с последним опасения обусловлены возрастом футболиста (в марте ему исполнится 33 года).



Ценник на Мазрауи равняется 18 млн евро («Transfermarkt»). При этом «Аякс» пока не сообщил о сумме компенсации, которую он хочет получить за игрока. «Валенсия» оценила Гайя в 25 млн евро.



Источник – Sport.es