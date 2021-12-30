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«Спартак» объявил о переходе Ломовицкого в «Рубин»

Дата публикации: 30-12-2021

В пресс-службе «Спартака» сообщили, что Александр Ломовицкий продолжит свою карьеру в «Рубине». К казанской команде хавбек присоединится сразу после зимнего перерыва.

«Мы выражаем благодарность Александру за время в родной команде, удачи!», - такое сообщение «Спартак» адресовал своему воспитаннику.

Соглашение казанской команды с Ломовицким будет действовать 4,5 года. Информация появилась на официальном сайте «Рубина».

Ломовицкий воспитывался в структуре «красно-белых». Его дебют в основе состоялся в 2018 году. В нынешнем сезоне полузащитник отметился 1 ассистом в 21 игре.

Ранее «СЭ» писал, что трансфер футболиста обойдется «Рубину» в 1,6 млн евро.

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