"Эвертон" объявил о подписании защитника сборной Украины

Дата публикации: 01-01-2022

"Эвертон" объявил о трансфере из киевского "Динамо" 22-летнего защитника сборной Украины Виталия Миколенко. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2026 года.

" Всегда мечтал играть в премьер-лиге. Мне 22 года, но я не чувствую себя юнцом. У меня есть опыт игры на европейском уровне, и надеюсь, что буду продолжать совершенствоваться как игрок. Современный футбол требует, чтобы защитники умели не только обороняться, но и атаковать. Я же считаю себя универсальным защитником", — цитирует Миколенко сайт "Эвертона".



Миколенко — воспитанник "Динамо". В составе киевского клуба футболист провел 132 матча, забил семь мячей, стал чемпионом Украины и двукратным обладателем Кубка страны. За национальную команду Миколенко сыграл 21 встречу.







