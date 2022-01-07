Пьяного нападающего «Рубина» силой вывели из ночного клуба

Дата публикации: 07-01-2022

Иван Игнатьев оказался втянут в очередной скандал. Нападающий «Рубина», карьера которого стремительно катится вниз, с размахом отпраздновал свой 23-й день рождения. Пьяного игрока молодежной сборной России выгнали из ночного клуба.



Об инциденте в Telegram-канале рассказал Иван Карпов. Как сообщил журналист, центрфорвард отдыхал в одном из увеселительных заведений Красноярска. Однако не рассчитал с алкоголем и чуть было не подрался.



«Охранникам пришлось вывести футболиста с применением силы. Говорят, Игнатьев послал того, кого не следует, не туда», - сообщил Карпов.



В текущем сезоне Игнатьев провел за «Рубин» 10 игр (без результативных действий). Ранее СМИ писали, что казанская команда рассматривает вариант с досрочным прекращением сотрудничества с упомянутым футболистом.