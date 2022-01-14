Источник: Жиго в течение недели перейдет из «Спартака» в «Трабзонспор»

Дата публикации: 14-01-2022

По информации «Aksam», Самуэль Жиго близок к переходу в «Трабзонспор».



Источник утверждает, что турецкая команда практически согласовала с защитником детали личного контракта. Переход состоится в течение недели.



Ранее француз уже оповестил руководство «Спартака» о том, что не будет пролонгировать сотрудничество с клубом и покинет его, если не сейчас, то летом. Ранее СМИ писали, что Жиго интересен «Тигресу» (Мексика), «Лиону», «Роме» и «Марселю».



Состав «красно-белых» Самуэль пополнил в 2018 году. За 28-летнего защитника «Спартак» заплатил 8 млн евро. В сезоне 2021/2022 Жиго провел за московскую команду 24 поединка, в которых забил 1 мяч и сделал 1 ассист. Его соглашение с «красно-белыми» рассчитано до лета 2022 года.



Ценник на француза равняется 11 млн евро («Transfermarkt»).