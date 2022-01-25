«Аякс» не отпускает защитника в аренду в «Барселону»

Дата публикации: 25-01-2022

В «Twitter» Фабрицио Романо появились подробности ситуации, связанной с возможным переходом Николаса Тальяфико в «Барселону».



Защитник «Аякса» хочет уехать в Испанию, но голландская команда не отпускает игрока. Переговоры между сторонами продолжаются, а сам аргентинец надеется, что амстердамский клуб даст добро на его аренду.



Состав «Аякса» Тальяфико пополнил в 2018 году, перебравшись из «Индепендьенте». Его соглашение с амстердамцами действует до лета 2023 года.



В сезоне 2021/2022 в активе 29-летнего защитника 15 поединков (2 забитых мяча, 1 результативная передача).



Рыночный ценник на Тальяфико составляет 16 млн евро (данные ресурса «Transfermarkt»).