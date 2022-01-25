«Манчестер Сити» купит лучшего бомбардира чемпионата Аргентины

Дата публикации: 25-01-2022

«Ман Сити» пополнится Хулианом Альваресом. «Горожанам» удалось опередить «Милан» в споре за центрфорварда «Ривер Плейт». Информацией по предстоящей сделке поделился ресурс «ESPN».



Трансфер обойдется англичанам не более чем в 20 млн фунтов. На данный момент сторонам осталось договориться лишь об отдельных деталях сделки. По всей вероятности, команду Хосепа Гвардиолы нападающий пополнит летом. Вторую половину текущего сезона Альварес проведет в аренде в «Ривер Плейт» или другой команде.



В завершившемся чемпионате Аргентины на счету Хулиана 18 забитых мячей и 6 голевых передач в 20 поединках. Столь высокая результативность позволила ему стать лучшим снайпером турнира.



Ценник на 21-летнего аргентинца составляет 20 000 000 евро (Transfermarkt.de).