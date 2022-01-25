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Шевченко близок к назначению в сборную Польши

Дата публикации: 25-01-2022

Андрей Шевченко близок к тому, чтобы стать наставником польской сборной. Сам украинец уже дал свое согласие. Информацией об этом поделился ресурс «vZbirna».

Источник заметил, что специалист уже договорился с Польским футбольным союзом об условиях сотрудничества. Шевченко как тренер национальной команды будет ежегодно получать 2,5 млн евро. Расходы по зарплате украинца разделят между собой спонсоры и футбольный союз.

Ранее Шевченко возглавлял «Дженоа», но его вояж в Италию завершился провалом. В 11 играх клуб под руководством 45-летнего специалиста выиграл лишь раз. В итоге руководство «Дженоа» отправило его в отставку. Однако, как утверждают СМИ, контракт с ним до сих пор не расторгнут.

В марте Польше предстоит померяться силами со сборной России в борьбе за путевку на ЧМ-2022.

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