Джеррард хочет, чтобы Коутиньо остался в «Астон Вилле»

Дата публикации: 13-05-2022

Стивен Джеррард, возглавляющий «Астон Виллу», надеется сохранить Филиппе Коутиньо в составе бирмингемцев. Правами на бразильца владеет «Барселона». За «Астон Виллу» он выступает на правах аренды. Однако у английской команды есть возможность оформить полноценный трансфер хавбека за 40 млн евро.



«Я готов еще раз сказать, что хочу, чтобы Коутиньо выступал за «Астон Виллу» на постоянной основе. Мы пытаемся сохранить его в команде, - приводит слова Джеррарда в своем «Твиттере» Фабрицио Романо.



«Барселона» оформила переход Коутиньо в январе 2018 года, заплатив за него 140 млн евро. «Львы» арендовали бразильца в зимнее трансферное окно. С момента перехода он провел за бирмингемцев 15 игр, отличившись 4 раза и сделав 3 ассиста.