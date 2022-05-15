Россия не будет уходить из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола

Дата публикации: 15-05-2022

Александр Дюков заявил, что Россия планирует остаться в UEFA и не собирается становиться членом Азиатской конфедерации футбола.



«Подобный вариант не рассматривается. У нас членство в УЕФА, и мы останемся в УЕФА», - приводит слова президента РФС «Матч ТВ».



Дюков уточнил, что отстранение клубов из России от участия в международных турнирах планируется обжаловать, а к формату «весна – осень» возвращаться не будут. Однако президент не стал исключать использования данной схемы в ФНЛ-2. Формулу проведения сезона 22/23 примут 24-го мая на ближайшем исполкоме РФС.



Следующий тренировочный сборн национальной команды запланирован на сентябрь. Карпин продолжит тренировать команду. При этом у федерации есть несколько вариантов по проведению товарищеских игр.