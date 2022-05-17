Довбик летом может перейти в «Бешикташ»

Дата публикации: 17-05-2022

Артем Довбик, на данном отрезке своей клубной карьеры представляющий «Днепр-1», может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Об этом пишет «Fotomac».



Согласно сведениям источника, в услугах 24-летнего центрфорварда заинтересован «Бешикташ» из Стамбула, готовый платить украинцу заработную плату в размере 1,1 миллиона евро в год. В данный момент футболист получает почти 400 тысяч евро.



Также отмечается, что Добвик не против перехода, но клубы еще не обсуждали возможный трансфер 24-летнего игрока.



В нынешнем розыгрыше украинской Премьер-лиги Добвик принял участие в 17 встречах, в которых забил 14 голов и отдал 5 ассистов.



Ресурс «Transfermarkt» оценивает Артема в 5 000 000 евро.