Президент «Баварии» заявил, что Левандовски останется в команде до конца контракта

Дата публикации: 17-05-2022

Герберт Хайнер, являющийся президентом «Баварии», сообщил, что Роберт Левандовски будет выступать за мюнхенцев до завершения контракта.



«Соглашение Левандовски истекает в 2023 году. Роберт останется в команде до его завершения. Когда у тебя на руках имеется действующей контракт, заявлять о том, что ты «добьешься выполнения требований по трансферу» весьма странно», - приводит слова президента «красных» «Bild».



О желании форварда уйти из «Баварии» стало известно 14-го мая. Об этом рассказал Хасан Салихамиджич, занимающий должность спортивного директора клуба. Сам Левандовски не стал исключать того, что больше не сыграет в Бундеслиге.



В текущем сезоне поляк забил 50 мячей и сделал 7 ассистов в 46 играх за «Баварию», став лучшим снайпером чемпионата Германии.