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«Ювентус» предложил Погба трехлетний контракт с зарплатой в 7,5 млн евро

Дата публикации: 18-05-2022

В «Twitter» Адриена Гренье появилась информация об интересе «Ювентуса» к Полю Погба.

Журналист сообщил, что туринцы сделали предложение французскому хавбеку. Итальянский клуб подготовил для Поля 3-летнее соглашение с годовой зарплатой в 7,5 млн евро. Примечательно, что француз уже выступал в составе «Ювентуса» в 2012-2016 годах.

Ранее ряд источников писали о том, что заинтересованность в услугах Погба проявляет «ПСЖ».

29-летний француз связан трудовыми отношениями с «МЮ» до конца июня 2022 года. Летом он сможет покинуть клуб в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне Погба провел за «манкунианцев» 27 поединков, в которых отметился 1 забитым мячом и 9 результативными передачами.

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