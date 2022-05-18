«Ювентус» предложил Погба трехлетний контракт с зарплатой в 7,5 млн евро

Дата публикации: 18-05-2022

В «Twitter» Адриена Гренье появилась информация об интересе «Ювентуса» к Полю Погба.



Журналист сообщил, что туринцы сделали предложение французскому хавбеку. Итальянский клуб подготовил для Поля 3-летнее соглашение с годовой зарплатой в 7,5 млн евро. Примечательно, что француз уже выступал в составе «Ювентуса» в 2012-2016 годах.



Ранее ряд источников писали о том, что заинтересованность в услугах Погба проявляет «ПСЖ».



29-летний француз связан трудовыми отношениями с «МЮ» до конца июня 2022 года. Летом он сможет покинуть клуб в статусе свободного агента.



В нынешнем сезоне Погба провел за «манкунианцев» 27 поединков, в которых отметился 1 забитым мячом и 9 результативными передачами.