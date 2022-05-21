Нуньес отказал «Ман Юнайтед» из-за желания играть в ЛЧ

Дата публикации: 21-05-2022

Ресурс «RMC Sport» рассказал о причинах, побудивших Дарвина Нуньеса ответить отказом на предложения «МЮ» и «Ньюкасла». Форвард «Бенфики» мог перейти в один из английских клубов, но решил не делать этого, поскольку хотел в сезоне 2022/2023 играть в Лиге чемпионов.



За португальскую команду Нуньес выступает с 2020 года. Его прежним клубом была испанская «Альмерия». В нынешнем сезоне на счету 22-летнего уругвайца 41 матч в составе «Бенфики», в которых он отметился 34 забитыми мячами и 4 результативными передачами.



Соглашение Нуньеса с лиссабонским клубом действует до лета 2025 года. Рыночная стоимость нападающего равняется 40 000 000 евро («Transfermarkt»).



В национальную сборную Уругвая Нуньес вызывается с 2019 года.