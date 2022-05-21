Жемалетдинов может продолжить карьеру в «Зените»

Дата публикации: 21-05-2022

Издание «Спорт день за днем» сообщает об интересе «Зенита» к Рифату Жемалетдинову, права на которого принадлежат «Локомотиву».



Руководство петербургской команды прорабатывает альтернативные варианты на случай, если ближайшим летом кто-то из легионеров покинет клуб. В число потенциальных новичков «Зенита» входит и игрок «Локомотива».



Жемалетдинов воспитывался в структуре «железнодорожников». В 2016-2018 годах хавбек защищал цвета «Рубина», после чего вернулся в московский клуб. Его соглашение с «Локомотивом» действует до середины 2024 года. В сезоне 21/22 в активе Рифата 8 забитых мячей и 7 голевых пасов в 29 встречах за «красно-зеленых».



По данным Transfermarkt.de, ценник на 25-летнего россиянина составляет 7,5 млн евро.