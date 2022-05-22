«Тоттенхэм» намерен бесплатно заполучить Перишича

Дата публикации: 22-05-2022

«Тоттенхэм Хотспур» в летнее межсезонье может усилиться Иваном Перишичем. Информацию разместил ресурс «ESPN».



Лондонцы хотят подписать хорвата бесплатно, поскольку его соглашение с «Интером» рассчитано до конца сезона. Миланцы пока не договорились с полузащитником о продлении сотрудничества.



Перишич защищает цвета «Интера» с 2015 года. В текущем сезоне он выходил на поле в футболке миланской команды 48 раз, отличившись 9 голами и 9 результативными передачами.



Рыночный ценник на 33-летнего футболиста равняется 10 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»). С 2011 года Перишич привлекается к играм за хорватскую сборную.



Вариант с подписанием хавбека также рассматривает туринский «Ювентус».