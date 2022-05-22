«Барселона» выставила ценник на Деста

Дата публикации: 22-05-2022

«Барселона» рассматривает вариант с продажей Сержиньо Деста в период летнего трансферного окна.



По словам журналиста Экрема Конура, «сине-гранатовые» хотят получить за правого защитника около 30 миллионов евро.



Как известно, в приобретении Деста всерьез заинтересован Эрик тен Хаг, который будет тренировать «Манчестер Юнайтед» с 1 июля. Специалист прекрасно знаком с возможностями игрока сборной США по совместной работе в «Аяксе».



Дест выступает за «Барселону» с 2020 года. В этом сезоне 21-летний американец провел 31 поединок на клубном уровне, отличившись 3 результативными передачами.