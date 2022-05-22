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Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ»

Дата публикации: 22-05-2022

Форвард решил отказаться от переезда в Мадрид.

«Пари Сен-Жермен» подписал новое соглашение с Килианом Мбаппе, о чем уже отрапортовал официальный сайт французского клуба.

Контракт с талантливым нападающим рассчитан на три сезона – до лета 2025 года. Ранее сообщалось, что у Мбаппе есть устная договоренность с «Реалом», к которому он должен был присоединиться свободным агентом этим летом.

Также была информация о готовности руководства парижан выплатить игроку солидный бонус за подписание нового трудового договора с командой Маурисио Почеттино – около 130 млн евро.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года, куда он перебрался из «Монако» за 180 000 000 евро. В этом сезоне Килиан провел 43 игры, в которых забил 35 голов и отдал 23 ассиста.

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