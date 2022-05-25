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Погба близок к возвращению в «Ювентус»

Дата публикации: 25-05-2022

«Tuttosport» утверждает, что переговоры между «Ювентусом» и Полем Погба находятся в завершающей стадии.

Источник отмечает, что полузащитник подыскивает себе команду, в которой ему удастся проявить свои лучшие качества. Француз уверен, что туринский клуб оптимально подойдет для этих целей. Массимилиано Аллегри, тренирующий «Ювентус», считает подписание контракта с Погба правильным шагом.

Маурицио Арривабене и Павел Недвед на этой неделе должны встретиться с агентом Погба для уточнения условий контракта. Ожидается, что в Турине 29-летний француз будет получать 7,5 млн евро за сезон и бонусные выплаты.

Соглашение Погба с «Ман Юнайтед» истекает ближайшим летом. В нынешнем сезоне он провел за «красных дьяволов» 27 встреч (1 забитый мяч, 9 ассистов).

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