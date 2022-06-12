«Шахтер» и «Динамо» могут проводить матчи чемпионата Украины в Польше
Дата публикации: 12-06-2022
Сразу несколько команд из Украины смогут проводить игры чемпионата на территории Польши. Речь идет о «Ворскле», «Шахтере», «Днепре-1», «Динамо» и «Заре». Информацией поделился Игорь Бурбас.
Журналист отметил, что данные команды смогут играть встречи украинского чемпионата на территории Польши в период своего выступления в Еврокубках. Оставшиеся после их вылета из Еврокубков матчи УПЛ они сыграют на Украине.
Подобный шаг позволит этим командам использовать легионеров в играх национального первенства и в поединках Еврокубков.
Ранее с весьма неожиданным заявлением выступил Андрей Павелко. Руководитель ассоциации футбола Украины отметил, что уже в августе в стране планируется возобновить турниры по футболу.