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Почеттино может возглавить «Атлетик»

Дата публикации: 14-06-2022

По данным «Marca», Маурисио Почеттино, тренирующий «ПСЖ», может стать наставником «Атлетика». Ранее ряд ресурсов заявили о скором увольнении аргентинского специалиста из парижской команды.

Источник отмечает, что во главе «Атлетика» Почеттино хочет видеть Рикардо Баркала, который в скором времени займет место президента клуба. Кресло спортивного директора команды из Бильбао в этом случае достанется Рамону Планесу, ранее находившемуся в структуре «Барселоны».

Почеттино встал у руля «Пари Сен-Жермен» зимой 2021 года. Соглашение аргентинца с парижским клубом истекает следующим летом. В минувшем сезоне «красно-синие» под руководством 50-летнего коуча досрочно выиграли чемпионский титул во французской Лиге 1.

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