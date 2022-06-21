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«Барселона» остается фаворитом в борьбе за Рафинью

Дата публикации: 21-06-2022

Фабрицио Романо утверждает, что «Барселона» близка к подписанию Рафиньи, правами на которого владеет «Лидс». Каталонцы уже согласовали детали контракта с вингером. Переговоры с английской командой относительно трансфера продолжаются. Камнем преткновения остается сумма сделки, которая может составить 65-75 млн евро.

На Рафинью также претендуют «Тоттенхэм», «Челси» и «Арсенал». При этом «пушкари» начали переговоры по трансферу бразильца еще в марте.

Контракт Рафиньи с «Лидсом» истекает в июне 2024 года. В завершившемся сезоне бразилец провел за английский клуб 36 игр, в которых отличился 11 раз и отдал 3 голевых паса.

На сегодняшний день стоимость 25-летнего бразильца составляет 45 млн евро (источник – «Transfermarkt»).

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