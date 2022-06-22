«Вест Хэм» готов подписать Эриксена, который отказал «МЮ»

Дата публикации: 22-06-2022

По данным «West Ham Zone», Кристиан Эриксен привлек внимание «Вест Хэм Юнайтед». Соглашение датчанина с «Брентфордом», за который он выступал во второй половине прошлого сезона, истекает 30-го июня.



В своих рядах полузащитника также хотел видеть «Ман Юнайтед». Однако Эриксен отказал «красным дьяволам». В приоритете у датчанина возвращение в «Тоттенхэм», где он играл в 2013-2020 годах, или продолжение карьеры в «Брентфорде», который уже направил 30-летнему футболисту предложение о пролонгации соглашения.



В «Брентфорд» Кристиан перебрался в январе 2022 года в статусе свободного агента. Датчанин забил 1 мяч и отдал 4 результативные передачи в 11 играх за клуб.



Transfermarkt.de оценивает Эриксена в 20 000 000 евро.