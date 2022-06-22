Неймар может оказаться в «Ювентусе»

Дата публикации: 22-06-2022

«Calciomercato» информирует, что следующий сезон Неймар может провести в «Ювентусе».



Луиш Кампуш, получивший должность спортивного директора «Пари Сен-Жермен», уже общался с туринским клубом относительно трансфера бразильца, предложив «бьянконери» взять его в аренду. При этом парижане готовы компенсировать часть издержек по выплате зарплаты 30-летнему форварду.



Ранее стало известно, что «ПСЖ» намерен сократить затраты на зарплаты футболистов и расстаться с несколькими из них. Среди кандидатов на выход значился и Неймар, который получает 50 млн евро в год. Сам бразилец уже оповестил руководство клуба, что не намерен уходить.



Контракт Неймара с «красно-синими» истекает летом 2025 года. В сезоне 21/22 он забил 13 мячей и сделал 8 ассистов в 28 поединках.