01:52 ()
Свернуть список

Неймар нравится Тухелю, но «Челси» не потянет зарплату бразильца

Дата публикации: 29-06-2022

«Челси» продолжает работать над усилением состава в ближайшее трансферное окно и рассматривает кандидатуру Неймара. Однако, как сообщает «Sky Sport», лондонский клуб сомневается в том, что сможет потянуть зарплату бразильцу.

В подписании вингера заинтересован лично главный тренер Томас Тухель, но сам футболист хочет остаться в «ПСЖ».

В прошлом сезоне Неймар провел 28 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 8 результативных передач.

Напомним, Неймар пополнил состав французского топ-клуба в 2017 году. До этого права на него принадлежали «Барселоне», которая в итоге заработала на его продаже 222 000 000 евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close