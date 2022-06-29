Неймар нравится Тухелю, но «Челси» не потянет зарплату бразильца

Дата публикации: 29-06-2022

«Челси» продолжает работать над усилением состава в ближайшее трансферное окно и рассматривает кандидатуру Неймара. Однако, как сообщает «Sky Sport», лондонский клуб сомневается в том, что сможет потянуть зарплату бразильцу.



В подписании вингера заинтересован лично главный тренер Томас Тухель, но сам футболист хочет остаться в «ПСЖ».



В прошлом сезоне Неймар провел 28 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 8 результативных передач.



Напомним, Неймар пополнил состав французского топ-клуба в 2017 году. До этого права на него принадлежали «Барселоне», которая в итоге заработала на его продаже 222 000 000 евро.