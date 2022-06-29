«Лос-Анджелес» подтвердил трансфер Бэйла

Дата публикации: 29-06-2022

Представитель МЛС «Лос-Анджелес» объявил о подписании контракта с Гаретом Бэйлом на своем официальном сайте.



Соглашение между клубом и валлийским вингером согласовано на год, до лета 2023-го, с опцией продления еще на один сезон.



Отметим, что Бэйл достался калифорнийцам бесплатно, поскольку его контракт с «Реалом» подошел к концу.



Гарет защищал цвета «сливочных» с 2013 года. В минувшем сезоне он провел 5 матчей в Примере и забил 1 гол. Вместе с мадридцами Бэйл по 3 раза выигрывал чемпионат Испании и Суперкубок УЕФА, а также 4 раза Лигу чемпионов.



Ранее в карьере валлийца были такие клубы как «Саутгемптон» и «Тоттенхэм Хотспур».