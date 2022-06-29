01:53 ()
Свернуть список

«Лос-Анджелес» подтвердил трансфер Бэйла

Дата публикации: 29-06-2022

Представитель МЛС «Лос-Анджелес» объявил о подписании контракта с Гаретом Бэйлом на своем официальном сайте.

Соглашение между клубом и валлийским вингером согласовано на год, до лета 2023-го, с опцией продления еще на один сезон.

Отметим, что Бэйл достался калифорнийцам бесплатно, поскольку его контракт с «Реалом» подошел к концу.

Гарет защищал цвета «сливочных» с 2013 года. В минувшем сезоне он провел 5 матчей в Примере и забил 1 гол. Вместе с мадридцами Бэйл по 3 раза выигрывал чемпионат Испании и Суперкубок УЕФА, а также 4 раза Лигу чемпионов.

Ранее в карьере валлийца были такие клубы как «Саутгемптон» и «Тоттенхэм Хотспур».

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close