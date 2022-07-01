Официально: Лукаку вернулся в «Интер»

Дата публикации: 01-07-2022

«Интер» официально объявил о подписании центрфорварда сборной Бельгии Ромелу Лукаку, права на которого принадлежат лондонскому «Челси».



О возвращении игрока в лагерь «нерадзурри» объявил владелец и президент миланского клуба Стивен Чжан.



Условия соглашения с «Челси» не уточняются. Сообщалось, что Лукаку перейдет в «Интер» на правах аренды.



Напомним, что Ромелу возглавлял атаку «Интера» в период с 2019 по 2021 год, а затем прошлым летом перебрался в «Челси» за 115 000 000 евро.



29-летний Лукаку за 44 матча в составе «синих» стал автором 15 голов и 2 голевых передач в прошлом сезоне.