«Фиорентина» согласовала переход Йовича из «Реала»

Дата публикации: 01-07-2022

«Фиорентине» удалось согласовать с «Реалом» аренду Луки Йовича. Следующий сезон серб проведет в составе «фиалок». При этом часть его зарплаты мадридцы будут выплачивать сами. Договор не предполагает возможность выкупа. Информацией поделился Джанлука Ди Марцио.



По завершении сезона 21/22 «Фиорентину» покинул Кшиштоф Пентек, арендованный у «Герты». В связи с этим флорентийцы нуждались в усилении линии нападения.



Йович перебрался в Мадрид в 2019 году. Трансфер обошелся «Реалу» в 63 млн евро. Однако адаптироваться в новой команде форварду не удалось. В минувшем сезоне на счету 24-летнего серба всего 19 игр за «сливочных» (1 забитый мяч, 3 голевые передачи). Его соглашение с «Реалом» действует до лета 2025 года.