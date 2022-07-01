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Толиссо вернется в «Лион»

Дата публикации: 01-07-2022

По информации Николо Скиры, «Лион» усилится Корентином Толиссо. Во Францию экс-хавбек «Баварии» вернется в ранге свободного агента. Инсайдер подчеркнул, что детали личного контракта стороны уже согласовали.

Толиссо воспитывался в системе «Лиона». В августе 2013 года состоялся его дебют во французской Лиге 1.

«Бавария» выкупила права на полузащитника в 2017 году, заплатив за него 41,5 млн евро. Вместе с мюнхенцами футболист завоевал 14 трофеев. В прошедшем сезоне в активе 27-летнего француза 3 забитых мяча и 3 голевые передачи в 21 встрече.

Соглашение Толиссо с немецким клубом истекает 1-го июля. Рыночная стоимость полузащитника составляет 15 000 000 евро («Transfermarkt»).

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