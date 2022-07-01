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«ПСЖ» согласовал контракт с Витиньей

Дата публикации: 01-07-2022

В Twitter-аккаунте Фабрицио Романо появилась информация, что действующий чемпион Франции договорился с «Порту» о трансфере Витиньи. В ближайшее время состоится медицинское обследование хавбека, после чего с ним подпишут контракт со сроком действия до лета 2027 года.

Переход Витиньи обойдется французам в 40 млн евро. Португалец станет первым приобретением Луиса Кампоса на посту спортивного директора «ПСЖ».

Витинья воспитывался в структуре «Порту». В сезоне 20/21 полузащитник выступал за «Вулверхэмптон» в рамках арендного соглашения, после чего вернулся на родину.

В минувшем сезоне на счету 22-летнего футболиста 47 игр за «Порту» (4 гола, 5 ассистов). Его трудовой договор с «драконами» истекает в середине 2024 года.

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