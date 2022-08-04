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«Ювентус» увеличит предложение по трансферу Костича

Дата публикации: 04-08-2022

По данным «La Gazzetta dello Sport», «Ювентус» в скором времени планирует улучшить предложение по Филипу Костичу. На его приобретении настаивает Массимилиано Аллегри. Источник отмечает, что туринцы готовы увеличить размер компенсации за хавбека до 12 млн евро.

Ранее «Ювентус» предлагал «Айнтрахту» порядка 10 000 000 евро. Однако немецкий клуб ответил отказом, учитывая спрос на серба со стороны «Вест Хэма». Предложение лондонцев, которые хотят завершить трансфер до конца недели, составляет 15 млн евро, не считая бонусов.

Самому Костичу больше нравится вариант с «Ювентусом», где выступает его партнер по сборной Душан Влахович.

Соглашение Филипа с «орлами» действует до середины 2023 года.

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