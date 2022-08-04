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«Манчестер Сити» интересуется игроком «Штутгарта» Сосой

Дата публикации: 04-08-2022

Борна Соса может перебраться в АПЛ. «Bild» пишет, что в защитнике «Штутгарта» заинтересован «Ман Сити». Хосеп Гвардиола, возглавляющий «горожан», планирует подписать хорвата вместо Марка Кукурельи, трансфер которого сорвался.

Ранее СМИ писали об интересе к игроку со стороны «Интера», «Челси» и «Барселоны».

Свою карьеру Соса начинал в загребском «Динамо», воспитанником которого он является. После 4 лет в основе хорватского клуба фулбек перебрался в «Штутгарт» за 6 млн евро. В прошедшем сезоне на счету Сосы 28 поединков (1 забитый мяч, 8 результативных пасов).

Ориентировочная стоимость 24-летнего футболиста – € 23 млн. Его контракт со «швабами» истекает 30 июня 2025 года.

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