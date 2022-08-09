«Интер» готов отпустить Брозовича в «Ливерпуль» взамен на Фирмино или Кейта

Дата публикации: 09-08-2022

По данным «Calciomercatoweb», «Интер» готов отпустить Марсело Брозовича в «Ливерпуль». Миланцы согласны закрыть сделку при условии, что в нее будет включен один из футболистов «мерсисайдцев». Речь идет о Наби Кейта и Роберто Фирмино.



Соглашение Брозовича с «Интером» действует до лета 2026 года. В сезоне 21/22 активе хорвата 47 игр за «нерадзурри» (3 гола, 4 ассиста). Transfermarkt.de оценивает хавбека в 40 млн евро.



Фирмино в прошлом сезоне появлялся на поле в футболке «Ливерпуля» в 35 играх (11 голов, 5 ассистов). Его контракт с «мерсисайдцами» в силе еще год. Ценник на бразильца равняется € 32 млн.



Кейта связан контрактом с «Ливерпулем» до следующего лета. Стоимость капитана сборной Гвинеи составляет 25 000 000 евро.