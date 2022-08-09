05:37 ()
Свернуть список

«Наполи» начал переговоры с «Вероной» по Симеоне

Дата публикации: 09-08-2022

У аргентинца есть шанс уйти на повышение.

Джованни Симеоне своей игрой в прошлом сезоне привлек внимание многих европейских клубов, желающих усилить атакующее звено.

Так, переговоры с «желто-синими» начал «Наполи», желающий взять в аренду с правом выкупа сына наставника «Атлетико», сообщает Фабрицио Романо.

Речь идет о соглашении на один сезон за 3,5 млн евро, а также о возможном выкупе контракта нападающего за 12 млн евро.

В прошлом сезоне Симеоне провел на клубном уровне 35 поединков, в которых сумел отличиться 17 забитыми мячами и отдал 5 голевых пасов.

Ранее интерес к 27-летнему футболисту проявляла «Боруссия» (Дортмунд).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close