«Наполи» начал переговоры с «Вероной» по Симеоне

Дата публикации: 09-08-2022

У аргентинца есть шанс уйти на повышение.



Джованни Симеоне своей игрой в прошлом сезоне привлек внимание многих европейских клубов, желающих усилить атакующее звено.



Так, переговоры с «желто-синими» начал «Наполи», желающий взять в аренду с правом выкупа сына наставника «Атлетико», сообщает Фабрицио Романо.



Речь идет о соглашении на один сезон за 3,5 млн евро, а также о возможном выкупе контракта нападающего за 12 млн евро.



В прошлом сезоне Симеоне провел на клубном уровне 35 поединков, в которых сумел отличиться 17 забитыми мячами и отдал 5 голевых пасов.



Ранее интерес к 27-летнему футболисту проявляла «Боруссия» (Дортмунд).