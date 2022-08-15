«Ницца» нацелилась на защитника «Челси»

Дата публикации: 15-08-2022

Эмерсон Палмьери может переехать во Францию.



По данным Николо Скиры, интерес к крайнему защитнику «Челси» проявляет «Ницца». Французская команда уже обратилась к лондонцам касательно возможного перехода. Эмерсон готов рассмотреть вариант с «Ниццей», поскольку не связывает своего будущего с «синими».



В минувшем сезоне итальянец защищал цвета «Лиона», арендовавшего его в августе 2021 года. За «ткачей» он провел 36 игр, отличившись 1 раз и отдав 2 результативные передачи. «Лион» отказался от выкупа прав на Эмерсона, поскольку закончил чемпионат за пределами зоны ЛЧ.



Трудовые отношения 28-летнего футболиста с «Челси» истекают в июне 2024 года. Помимо «Ниццы», интерес к нему проявляют клубы Серии А.