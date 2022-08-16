Кокорин намерен доить «Фиорентину» до последнего евро

Дата публикации: 16-08-2022

«РБ Спорт» пишет, что «Фиорентина» продолжает искать варианты прекращения трудовых отношений с Александром Кокориным.



Ресурс сообщает, что россиянин хочет получить от клуба всю сумму компенсации, причитающуюся ему по контракту, истекающему летом 2024 года. Если «фиалки» согласятся, то им придется выплатить форварду 3 600 000 евро.



«Кокорин просит заплатить ему € 3,6 млн, установленные контрактом, он не согласен на меньшую компенсацию. В «Фиорентине» не готовы к таким тратам, в клубе надеются, что 31-летний футболист уйдет из команды как свободный агент», - цитирует источника, владеющего информацией, «РБ Спорт».



За «Фиорентину» Кокорин выступает с января прошлого года. С момента перехода нападающий сыграл за «фиолетовых» в 11 встречах (без результативных действий).