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«Реал» готов продать своего форварда в «Атлетико»

Дата публикации: 19-09-2022

По данным «El Nacional», «Реал» готов отпустить Мариано Диаса. Форвардом интересуется «Атлетико», активно подыскивающий игрока в линию нападения.

В структуре «сливочных» Диас находится с 2011 года. В активе 29-летнего исполнителя 74 поединка в составе мадридцев, в которых он отметился 12 забитыми мячами и 3 голевыми пасами. Вместе с «Реалом» доминиканский футболист завоевал 9 трофеев, в том числе 2 титула победителя ЛЧ.

В текущем сезоне на счету Диаса всего 1 встреча за «галактикос» (без результативных действий). Нападающий связан с «Реалом» контрактом до следующего лета. Ценник на него равняется 6 млн евро (согласно Transfermarkt.de).

На протяжении всей своей карьеры Диас выступал за испанский клуб, за исключением сезона 17/18, который он провел в составе «Лиона».

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