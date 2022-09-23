Леау поставил «Милану» два условия

Дата публикации: 23-09-2022

Издание «La Gazzetta dello Sport» выяснило, при выполнении каких условий Рафаэл Леау готов пролонгировать соглашение с «Миланом». Португалец, пользующийся большим спросом в Европе, уже сообщил представителям итальянской команды о своих требованиях.



Леау хочет контракт с годовой зарплатой в 7 млн евро. Вторым условием, которое поставил вингер, является помощь «Милана» в выплате его долга «Спортингу».



В 2018 году Рафаэл досрочно разорвал трудовые отношения с лиссабонской командой в одностороннем порядке, из-за чего остался должен «Спортингу» порядка 19 млн евро.



Соглашение Леау с «Миланом» истекает через 2 года. В текущем сезоне на счету футболиста 3 гола и 6 ассистов в 8 встречах за «россонери».