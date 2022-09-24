Поттер хочет пригласить в «Челси» хавбека «Милана»

Дата публикации: 24-09-2022

«Calciomercatoweb» сообщает, что Грэм Поттер, недавно возглавивший «Челси», уже определился с игроками, которых он хочет видеть в команде. Зимой наставник «аристократов» намерен подписать Исмаэля Беннасера, выступающего за «Милан».



«Россонери» могут расстаться со своим полузащитником за 40-50 млн евро.



«Милан» приобрел Беннасера у «Эмполи» в 2019 году. Его переход обошелся клубу в 17,2 млн евро. Трудовые отношения хавбека с «Миланом» действуют до лета 2024 года. В минувшем сезоне на счету 24-летнего алжирца 9 встреч за итальянскую команду (1 забитый мяч).



Рыночная стоимость футболиста составляет 33 млн евро («Transfermarkt»).



За алжирскую сборную Беннасер провел 40 встреч (2 гола).