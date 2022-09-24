04:13 ()
Свернуть список

Поттер хочет пригласить в «Челси» хавбека «Милана»

Дата публикации: 24-09-2022

«Calciomercatoweb» сообщает, что Грэм Поттер, недавно возглавивший «Челси», уже определился с игроками, которых он хочет видеть в команде. Зимой наставник «аристократов» намерен подписать Исмаэля Беннасера, выступающего за «Милан».

«Россонери» могут расстаться со своим полузащитником за 40-50 млн евро.

«Милан» приобрел Беннасера у «Эмполи» в 2019 году. Его переход обошелся клубу в 17,2 млн евро. Трудовые отношения хавбека с «Миланом» действуют до лета 2024 года. В минувшем сезоне на счету 24-летнего алжирца 9 встреч за итальянскую команду (1 забитый мяч).

Рыночная стоимость футболиста составляет 33 млн евро («Transfermarkt»).

За алжирскую сборную Беннасер провел 40 встреч (2 гола).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close