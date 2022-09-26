«Атлетико» нашел замену Облаку в Англии

Дата публикации: 26-09-2022

«Атлетико» может сделать смелый шаг в отношении одного из лидеров «Астон Виллы», если Ян Облак покинет клуб следующим летом.



Поскольку будущее Облака неизвестно, главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне уже строит планы по обеспечению ему замены, которой может стать вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес.



Как сообщает Sport.es, мадридцы продадут Облака в январе, если он откажется от заключения нового трудового договора, чтобы не потерять его бесплатно в 2023 году.



Если 29-летний словенец решит уйти свободным агентом, «Атлетико» попытается переманить Мартинеса из Бирмингема.



Контракт аргентинского стража ворот с «Виллой» действует до 2027 года, а его рыночная стоимость равняется 28 млн евро.