Известный полузащитник Оби Микел завершил карьеру

Дата публикации: 27-09-2022

Нигерийский футболист Джон Оби Микел объявил об окончании профессиональной карьеры.



35-летний хавбек известен своими выступлениями за «Челси», китайский «Тянцзинь Теда», «Миддлсбро», «Трабзонспор», «Сток Сити». В составе национальной сборной Оби Микель провел 91 матч.



Последним клубом Джона был «Аль-Кувейт».



Особую популярность нигериец приобрел в лондонском «Челси». За 11 лет он два раза становился чемпионом Англии, побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы.



В составе сборной Нигерии опорник выиграл бронзовые медали Олимпиады-2016, а также трижды занимал третье место в розыгрыше Кубка африканских наций.