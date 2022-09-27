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Известный полузащитник Оби Микел завершил карьеру

Дата публикации: 27-09-2022

Нигерийский футболист Джон Оби Микел объявил об окончании профессиональной карьеры.

35-летний хавбек известен своими выступлениями за «Челси», китайский «Тянцзинь Теда», «Миддлсбро», «Трабзонспор», «Сток Сити». В составе национальной сборной Оби Микель провел 91 матч.

Последним клубом Джона был «Аль-Кувейт».

Особую популярность нигериец приобрел в лондонском «Челси». За 11 лет он два раза становился чемпионом Англии, побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

В составе сборной Нигерии опорник выиграл бронзовые медали Олимпиады-2016, а также трижды занимал третье место в розыгрыше Кубка африканских наций.

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