Бенсебаини может стать игроком «Ювентуса» зимой
Дата публикации: 28-09-2022
«Gazzetta dello Sport» пишет, что Рами Бенсебаини ближайшей зимой может сменить менхенгладбахскую «Боруссию» на «Ювентус».
Туринцы попытаются оформить сделку по аналогии с трансфером Дениса Закарии, которого клубу удалось заполучить за небольшие деньги в середине сезона 2021/2022. Летом соглашение Бенсебаини с «Боруссией» заканчивает свое действие, потому «Ювентус» надеется подписать алжирца по сниженной цене. Сумма компенсации за защитника может составить 5-8 млн евро.
В менхенгладбахской команде Бенсебаини находится с лета 2019 года. С начала сезона на счету алжирца 7 игр (3 результативные передачи).
Стоимость 27-летнего футболиста составляет 17 млн евро (Transfermarkt.de).